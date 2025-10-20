A.S.D. PassionSport Manfredonia-U.S.D. Olimpia Bitonto 4-0

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bitontini travolti da un’irrefrenabile… Passion!

La Prima Categoria manfredoniana parte in casa in ottima forma, il poker ha spiazzato i baresi.



Il Miramare ha ospitato sugli spalti un centinaio di spettatori e in gradinata erano presenti alcuni ragazzini che, con i loro cori e striscioni, hanno creato un clima di festa e di supporto.

Capitan Trotta, al 12º, mette la sfera in rete grazie ad una punizione, al 41º la magia si ripete dall’area di rigore, riesce a centrare l’angolino. Dopo dieci minuti, De Nittis interviene con un tiro a giro che non lascia scampo a Papacicco. De Rita aggiunge il carico da 90, il suo tiro piazzato rasoterra ha penetrato la difesa avversaria (80º). Nei prossimi giorni ci saranno le dichiarazioni di mister Paolo Augelli riguardanti il progetto in atto.