Gita finita in tragedia, morto il 18enne di Monopoli 

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un giovane pugliese, studente del “Galileo Galilei-Marie Curie” era ricoverato dal 3 maggio per un grave trauma cranico all’ospedale di Udine, dopo essere precipitato dal balcone dell’hotel di Lignano Sabbiadoro, dove la scolaresca alloggiava per la gita di fine anno. Il 18enne non si è più risvegliato dal coma. Secondo la ricostruzione, il gruppo si era riunito per cenare, dopo aver mangiato il ragazzo si sarebbe allontanato in solitaria per salire nella sua camera e subito dopo sarebbe avvenuto il triste episodio. Sono stati i suoi compagni a lanciare l’allarme, tempestivamente sono arrivati i soccorsi. I genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi e la salma rientrerà a Monopoli alla fine dell’iter. Tutta la comunità e lo stesso istituito sono sotto shock, lo studente aveva vinto le Olimpiadi di della fisica a Senigallia (AN). La Procura di Udine indaga sulle motivazioni del gesto, partendo dall’analisi delle telecamere che circondano la struttura ricettiva, al momento non risultano soggetti iscritti nel registro degli indagati.