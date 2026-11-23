Polisportiva Torremaggiore, tra sport ed istruzione

Il calcio di provincia che fa crescere

A Torremaggiore c’è una realtà sportiva fatta di sport e futuro, la Polisportiva Torremaggiore, attuale militante della Seconda Categoria molisana. L’attaccante locale Salvatore Boccomazzo (2006) e mister Emilio Soldano hanno raccontato il loro punto di vista.

Salvatore Boccomazzo: “Qui mi sento valorizzato, non è mai scontato. Il nostro obiettivo è vincere, per noi il divertimento importa fino ad un certo punto. Siamo una squadra giovane, però non mancano elementi formati che ci danno una gran mano. Torremaggiore ci sostiene, questo è fondamentale, questa è una piazza che vive di calcio e dà speranza a tanti ragazzi. Non conta la categoria e non ci sono alibi, bisogna vincere”.

Mister Emilio Soldano: “In realtà questo è il mio primo anno da allenatore, giocavo fino a due anni fa e quest’anno ho ricompattato il gruppo con ragazzi che conoscevo bene ed ora stiamo divenendo squadra. Essendo giovani, spesso si ha difficoltà a riconoscere i ruoli e distinguerli, però reputo di avere ragazzi abbastanza educati. Parlando del singolo, questa categoria non ci rappresenta più di tanto ma la viviamo con grande umiltà e sacrificio, seppur intensamente. Ci tengo a precisare che ammiriamo ciò che fa l’altra squadra di Torremaggiore, non c’è rivalità, anzi apprezziamo ciò che fa per il territorio. A fine anno ci sarà in palio persino una borsa di studio, crediamo in uno sport che faccia da ponte tra i ragazzi e l’istruzione”.

Foto in galleria: Luisa Iesu