Incidente a Palombaio, morto il 17enne Gianvito Carelli

Un!uto a noleggio ed un destino crudele che ha avvolto il 17enne bitontino Gianvito Carelli. La Jeep Reenegade guidata da un amico ha perso il controllo ed è finita contro un muro a secco e successivamente ha impattato con un albero, sulla strada provinciale 22 che collega Palombaio, Terlizzi e Bitonto. Il giovane conducente è ricoverato all’ospedale di Venere, l’altro passeggero coetaneo della vittima, è stato trasportato al Policlinico di Bari. L’equipe sanitaria giunta sul posto non ha potuto far nulla per salvare la vita allo sfortunato lottatore di kickboxing. Sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre tutti ricordano Gianvito e mostrano vicinanza alla sua famiglia.