La Volley Lab si aggiudica il derby cittadino under 17

MANFREDONIA – Presso la palestra “Ungaretti” di Manfredonia si è disputato il derby Volley Lab – Volley Manfredonia 1977, per il trofeo FIPAV Under 17. La gara è stata vinta dalle padrone di casa per 3-1 (25-16, 21-25, 25-21, 25-20). Mister Stefano Attanasio (Volley club Manfredonia 1977), ha dichiarato ai microfoni de ilsipontino.net “Questi tornei nascono per far divertire i ragazzi, non ho nulla da recriminare alle mie allieve, eravamo anche in emergenza numerica. Detto ciò, si è già proiettati verso la trasferta a Bisceglie”