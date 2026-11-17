Virtus Sammarco: chiacchiere di calcio con Bertozzi

Prima Categoria girone A

Alfredo Bertozzi, mister della Virtus Sammarco, ha parlato del progetto attuale e del suo punto di vista sul calcio moderno: “Dopo due promozioni, quest’anno vogliamo mantenere la categoria e far crescere i giovani. Anche se potrebbe sembrare il contrario, San Marco ha un sacco di giovani promettenti, considerando il numero di abitanti”. Riguardo il calcio moderno, Bertozzi ha espresso il suo parere: “Ha perso l’essenza, dribbling, tecnica ed individualità. Il numero 10, il celebre fantasista, è quasi scomparso dalle rose italiane, anche nelle categorie professionali, e ciò mette in difficoltà anche noi allenatori, poiché per noi è più facile schierare un centrocampista “sicuro”. Le regole rendono il calcio ordinato, però lo spettacolo nasce dalla dinamica”. Mister Bertozzi fa anche il punto sulla sua mansione: “Il mio ruolo non è solo formale, cerco di fare da collante tra ragazzi che hanno caratteri e vissuti diversi, non è facile, però l’obiettivo in comune li rende uguali. Divertimento prima di tutto, vittoria subito dopo”.

Foto credit: Virtus Sammarco



