17enne morto dopo l’operazione alla tibia, indagini a Bari 

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al San Paolo di Bari si è consumata una tragedia. Un giovane di Gioia del Colle, Gianvito, è deceduto in ospedale la notte tra il 13 ed il 14 aprile in seguito ad un’operazione alla tibia. Procedendo con ordine, il ragazzo era stato vittima di un incidente in moto, il 5 aprile, quando era giunto in ospedale i medici l’hanno urgentemente operato e fornito un fissatore per la gamba. Dopo una settimana di ricovero in Ortopedia, lunedì era stato programmato un secondo intervento e non sembrava ci fossero particolari complicanze, oltretutto la gravità della situazione era considerata bassa. Rientrato in stanza, Gianvito ha parlato con la famiglia e messaggiato con il padre fino alle 23, poi ha allertato gli infermieri in quanto avvertiva dolori lancinanti, trattati con un antidolorifico. La situazione è subito precipitata, il cuore del ragazzo è andato in arresto cardiaco fino a provocarne la morte. La famiglia ha denunciato l’accaduto, è stato disposto il sequestro della salma e della cartella clinica da parte della Procura della Repubblica di Bari, l’autopsia e l’ASL di Bari ha anche avviato un audit interno per il servizio di Rischio clinico aziendale. Anche il Dipartimento di Ortopedia e le unità operative di Rianimazione ed Ortopedia sono chiamate in cause per chiarire completamente la vicenda.