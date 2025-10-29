Carlo Ricchetti ci ha lasciati, Foggia piange un atleta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

All’età di 55 anni è scomparso il calciatore foggiano Carlo Ricchetti, centrocampista ed allenatore. Il suo esordio ebbe inizio negli anni ‘80, proprio a Foggia, sua città natale, tra le squadre in cui ha militato c’è la Salernitana al tempi di Delio Rossi, per le sue caratteristiche fu nominato “re del taglio”, Monopoli, Angri, Cesena e Potenza. L’ultima piazza che l’ha visto indossare gli scarpini è stata proprio Angri, dopo alcuni anni passati ad allenare (Arpifoggia, Reggina, Virtus Entella e Latina), ha deciso di chiudere la sua carriera da tecnico a Bisceglie, all’epoca in serie C, accostando Giovanni Bucaro. I vari club hanno ricordato la sua figura sui social, lo spirito è deceduto dopo aver combattuto da tempo contro un brutto male, lascia una moglie e quattro figli.

Foto credit: Mario Ciampi