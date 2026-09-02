La traversata di Sant’Andrea, le difficoltà non fermano la tradizione 

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In Italia il 1º settembre segnala la “quasi” fine di un’estate, a Manfredonia rappresenta cultura e storia. Infatti, dopo la sentitissima festa patronale per la Madonna di Siponto del 31 agosto, arriva la processione in mare in onore di Sant’Andrea. Le imbarcazioni partono dal molo del vecchio porto e regalano agli spettatori un giro in largo, fino alla benedizione dell’Arcivescovo Francesco Moscone ed il consueto getto della corona di fiori in mare. La banda accompagna l’evento per tutto il tragitto, anche le istituzioni sono presenti. Questa si presenta come un’occasione per unire il mondo marittimo alla restante popolazione di Manfredonia, ospitati gentilmente dagli stessi marinai. Un aspetto non va però sottovalutato, seppur in un contesto sconnesso dall’aspetto quotidiano: “l’arte del mare”, che ha dato da mangiare ad infinite generazioni sipontine, è sempre più a rischio considerando le attuali condizioni e cambiamenti. È bene dar voce a chi si sacrifica per portare avanti una ricorrenza, ma anche ascoltarla.