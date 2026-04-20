Omicidio Carta: l’ombra della morte di un giovane

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Il 42enne Annibale Carta, chiamato da tutti “Dino”, è stato freddato la sera del 13 aprile, mentre portava a spasso il cane in via Caracciolo, sotto casa. L’uomo, incensurato, era un personal trainer e proprietario di un centro sportivo. In questi giorni è tornato a galla un caso di cronaca chiuso tre anni fa, riguardante la morte di un giovane ragazzo avvenuta il 22 ottobre 2023, precipitato dall’impalcatura che perimetra l’abitazione della famiglia. Non si sa il motivo per cui il fascicolo in questione sia stato riportato, gli inquirenti stanno cercando di scovare nel passato dell’allenatore per trovare maggiori risposte riguardo la sua tragica fine. Pochi istanti prima dell’omicidio, le telecamere circostanti alla zona hanno ripreso un uomo in bici incappucciato. Oggi si svolgerà l’esame autoptico sul cadavere ed è eseguito dal professor Luigi Cipolloni, presso l’istituto di medicina generale della capitanata.