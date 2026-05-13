Tragedia sociale ad Ordona, neonata di 3 mesi muore 

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Ad 1 km da Ordona, nei pressi della Provinciale 110, ieri mattina è deceduta una bimba di 3 mesi che viveva nel campo rom, situato al ciglio della stessa strada. I soccorsi sono stati allertati, ma all’arrivo del 118 non è stato possibile rianimare la piccola. Sembrerebbe, dalle prime indagini, che la morte sia un caso di ab ingestis, ovvero un’infezione polmonare causata dalla penetrazione di cibi o liquidi nell’apparato respiratorio. La triste vicenda, ancor più delicata in quanto è coinvolta una minore, mette nuovamente in risalto la difficile realtà fatta di degrado in cui vivono alcuni stranieri nelle campagne della Capitanata, distanti dalla società “accettata e sistemata”.