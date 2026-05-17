Antonio Gentile non ce l’ha fatta, il papà di Gaetano è deceduto dopo una lunga malattia

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Nell’ottobre del 2024 ha perso suo figlio nel tragico incidente stradale avvenuto di ritorno dalla trasferta Potenza-Foggia, con lui morirono altri tre giovanissimi rossoneri. Antonio, da tutti conosciuto come “il Cammello” e storico tifoso del Barletta 1922, è venuto a mancare a causa di un brutto male. Sui social ricordava il figlio e prometteva di combattere per lui, infatti l’uomo non si è mai arreso. Il Barletta 1922 annuncia la sua morte dedicandogli un commovente post per onorare il tifoso.



Foto credit: FoggiaToday