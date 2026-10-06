Luca Maria Pernice
Direttore ResponsabileIscrizione Ordine dei Giornalisti
Giornalista e direttore responsabile dell'emittente foggiana Teleblu, si occupa di cronaca nera, giudiziaria. Autore e conduttore di alcune trasmissione a carattere storico, scrive anche per il Corriere del mezzogiorno e per AGI
Competenze
- Cronaca
- Libri
- Mafia
- Gargano
- Puglia
Contatti
Assalto ad un blindato tra Foggia e Cerignola
05 ottobre 2026 14:49
Cerignola, furto d’auto con spintarella ripreso in un video
29 settembre 2026 10:56
Vieste, incendio in località Carabella. Predisposto allontanamento famiglie dalle loro abitazioni
12 agosto 2026 11:10
Incidente braccianti a Serracapriola, indagato il conducente del furgone
10 agosto 2026 18:57
Sparatoria in pieno centro a San Severo: feriti
15 luglio 2026 14:18
Assalti blindati, sette arresti nel foggiano. Contestata aggravante mafiosa
10 luglio 2026 08:08
Vieste, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli
04 luglio 2026 08:02
Ancora un incidente mortale in Capitanata
28 giugno 2026 18:45
Manfredonia, incidente sulla Ss89 tra le vittime una donna e suo figlio
26 giugno 2026 12:03
Incidente Manfredonia, le vittime sono tre giovani
26 giugno 2026 08:00
Omicidio Lucia Salcone, giudizio immediato per il marito Salvatore Caliendo
19 giugno 2026 06:54
Carapelle, nominata la commissione d’inchiesta del Ministero
18 giugno 2026 19:05
Procuratore Gatti: “Allarme sulla nuova alleanza mafia foggiana e garganica”
11 maggio 2026 16:55
Sparatoria a Foggia, c'è un morto
29 aprile 2026 14:22
Salvini a Foggia: “La sicurezza è una mia priorità”
27 aprile 2026 15:25
Omicidio Carta, lunedì l'autopsia
17 aprile 2026 11:48
Omicidio Carta: non si tralascia alcuna pista
14 aprile 2026 19:13
Omicidio a Foggia, la vittima è un istruttore di palestra
14 aprile 2026 07:28
Incidente mortale in A14 nei pressi di San Severo
07 aprile 2026 11:22
San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellate
13 marzo 2026 18:54
Vieste, morì durante trasporto in ospedale. Procura dispone riesumazione salma
08 marzo 2026 10:08
Uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco a Monte Sant’Angelo
06 marzo 2026 08:14
Tragedia a Castelluccio dei Sauri, morto un bambino di 10 anni
28 febbraio 2026 22:03
Emergenza in Capitanata: assalto allo sportello automatico di Ordona
27 febbraio 2026 08:30
Mafia, sequestrati beni a boss garganico
27 gennaio 2026 09:31
Torremaggiore, assalto al bancomat
21 gennaio 2026 09:36
Incidente mortale a Foggia, deceduta una donna
21 gennaio 2026 09:34
Foggia, ucciso Alessandro Moretti nipote del boss Rocco Moretti
15 gennaio 2026 21:01
Foggia, aggredisce e picchia uomo forse dopo un tentativo di furto
13 gennaio 2026 16:56
Foggia, donna anziana morta in casa. Il figlio non riusciva a contattarla
23 dicembre 2025 10:21
Mafia Foggia, arrestato Gesualdo
07 ottobre 2025 08:20
Omicidio a Borgo Mezzanone, ucciso senegalese
04 ottobre 2025 09:48
Omicidio Jessica: ergastolo a Taulant Malaj. Uccise anche un vicino e ferì gravemente la moglie
27 giugno 2025 19:39
Affonda peschereccio al largo del Gargano, morto il comandante
26 febbraio 2025 22:52
Foggia, petardo esploso in un furgone al Candelaro
29 dicembre 2024 13:46
Manfredonia, nasce presidio di Libera dedicato a vittime caporalato
11 novembre 2024 18:33
Paura al Liceo Lanza di Foggia: ragazzo entra sanguinante nella scuola barricandosi in uno spogliatoio
25 ottobre 2024 17:04
San Severo: morta la donna uccisa dal marito suicida
18 ottobre 2024 18:08
Tifosi morti in un incidente, striscione fuori l'istituto Einaudi-Grieco: "Forza Samu"
14 ottobre 2024 18:32
Tragedia di Potenza: le vittime sono tre giovanissimi tifosi del Foggia
14 ottobre 2024 07:42
Foggia, operazione antidroga della Dia: 12 arresti
23 settembre 2024 10:44
Tre giovani e un docente le vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada a scorrimento veloce del Gargano
21 settembre 2024 11:41
Foggia, aggressione al Pronto Soccorso: arrestato 19enne
09 settembre 2024 12:37
Il sottosegretario Gemmato a Foggia: “Essere certi che chi aggredisce i sanitari vada in galera”
06 settembre 2024 17:27
A San Severo un agente di Polizia Locale denuncia di essere vittima di atti persecutori e minacce
29 agosto 2024 08:49
Vasto incendio nei boschi del Gargano, a Baia San Felice a Vieste
24 luglio 2024 11:24
Il maltempo colpisce forte l'Alto Tavoliere: allagamenti a San Severo
26 giugno 2024 18:10
Foggia, incidente in via Ghandi, morto 25enne
25 giugno 2024 09:35
San Severo, sequestrata la giostra. Nove i feriti
21 maggio 2024 09:39
Orta Nova, morta bambina di sei mesi coinvolta in incidente
20 maggio 2024 15:04
San Marco in Lamis, 25enne muore in incidente stradale
12 maggio 2024 22:55
Lucera, tre calciatori aggrediti a Capurso
28 aprile 2024 19:36
Foggia, Vladimir Luxuria direttore artistico del Teatro Giordano
27 aprile 2024 08:09
Orsara di Puglia, assalto al bancomat della Bper
20 aprile 2024 09:05
Foggia, incidente in A14. Tre feriti
16 aprile 2024 12:49
San Severo, sparatoria nei pressi di un bar
06 aprile 2024 13:07
Rignano Garganico, assalto alla BCC: il video
06 aprile 2024 08:13
Psicologia delle emergenze presso base Carabinieri Cacciatori di Puglia
05 aprile 2024 09:33
Incidente a Vieste, muore 19enne
04 aprile 2024 08:50
”Condannato a morte”, la lettera contro Rotice. “Forse legato a quello che sta accadendo”
24 marzo 2024 18:15
Pestaggi nel carcere di Foggia: 10 della Polizia Penitenziaria ai domiciliari
18 marzo 2024 12:06
Cadavere in un casolare in agro di Ascoli Satriano
14 marzo 2024 08:15
Foggia, tragedia della solitudine: donna ritrovata morta in casa
12 marzo 2024 20:31
Omicidio Ischitella, arrestata la compagna della vittima
05 marzo 2024 13:11
Omicidio Ischitella, le indagini si stanno concentrando su una donna
05 marzo 2024 10:59
Morto uomo accoltellato ad Ischitella
04 marzo 2024 19:56
Grave incidente nel foggiano, muore una ragazza di 20 anni
20 febbraio 2024 18:37
Manfredonia, spari alla Pizzeria Gringos, indagini in corso
19 febbraio 2024 19:46
A Manfredonia gemellaggio con una scuola cinese
11 febbraio 2024 07:41
Incidente sulla SS17, tre feriti
05 febbraio 2024 15:07
Omicidio Placentino: c’è un sospettato
03 febbraio 2024 18:47
Omicidio a San Giovanni Rotondo
03 febbraio 2024 08:18
I fratelli Francavilla decidono di collaborare con la giustizia
02 febbraio 2024 11:24
San Marco in Lamis, assalto poste con una ruspa. Bottino di oltre 300mila euro
01 febbraio 2024 10:10
Incidente a Manfredonia, feriti tre fratelli. Due sono minorenni
31 gennaio 2024 12:18
Rifiuti a Manfredonia, torna lo spettro delle “ecomafie”
09 gennaio 2024 10:27
San Marco in Lamis senz'acqua: ecco cosa è successo
06 gennaio 2024 10:56
A Foggia la Befana per bambini e ragazzi autistici
04 gennaio 2024 12:14
Assalto (senza successo) all’ufficio postale di Zapponeta
04 gennaio 2024 08:26
Ignoti fanno esplodere sportello bancomat a Stornarella
06 dicembre 2023 07:47
Incidente in campagna, muore agricoltore
02 dicembre 2023 09:05
Manfredonia, collisione in mare tra due motovedette della Guardia di finanza
15 novembre 2023 17:09
Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone
30 ottobre 2023 13:44
Omicidio ieri sera a Foggia
27 ottobre 2023 08:08
Sei interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Foggia
26 ottobre 2023 13:46
Confisca di beni del valore di circa 600 mila euro al boss Marco Raduano
26 ottobre 2023 09:54
Nuovo agguato a Foggia
15 ottobre 2023 20:29
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Lago di Varano
28 settembre 2023 11:54
Incidente mortale sul Gargano
17 settembre 2023 13:29
Ragazzo accoltellato a Foggia, fermato autore
15 settembre 2023 08:10
Foggia, accoltellato 17enne: è grave
14 settembre 2023 21:41
Individuato l’assassino di Franca Marasco
02 settembre 2023 23:41
Omicidio tabaccaia a Foggia: "Franca persona gentile"
28 agosto 2023 15:52
Vieste, duemila turisti evacuati
25 luglio 2023 20:21
Pausa a Vieste, incendio all'alba. Evacuati per alcune ore ospiti di tre strutture turistiche
25 luglio 2023 10:33
Morto operaio mentre lavorava sul cantiere dell’Alta Alta Velocità di Giardinetto
21 luglio 2023 17:20
Agguato a Mattinata, colpito un uomo di 28 anni
18 luglio 2023 07:28
Bambini annegati nel vascone, aperta inchiesta per omicidio colposo
12 luglio 2023 11:01
Spari contro l'auto di un calciatore del Foggia
19 giugno 2023 14:33
Bomba carta contro un’automobile di un incensurato
17 giugno 2023 15:58
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