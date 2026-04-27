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Salvini a Foggia: “La sicurezza è una mia priorità”

“La sicurezza stradale era una delle mie priorità. E’ una delle mie priorità da Ministro e da genitore. Nel primo anno di nuovo codice abbiamo avuto più di 100 morti in meno e più di 1000 feriti in meno”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Foggia dove ha visitato il Poligrafico e Zecca dello Stato partecipando all’incontro per la presentazione della prima targa per i monopattini.

“Conto che il buon senso di chi è alla guida – ha aggiunto Salvini – continui a dare questi ottimi risultati. Adesso arriviamo come primo passo anche sui monopattini, perché purtroppo morti, feriti, incidenti, danni anche gravi sono causati anche su queste due ruote che a volte truccate vanno anche a 40, 50, 60 all’ora. Siamo nella fabbrica dove ci saranno i contrassegni, le targhe per tutti i monopattini. Il casco già oggi è obbligatorio anche se ne vedo pochi di caschi usati in giro e sensibilizzo le polizie locali per il bene di chi li usa, quindi casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa il monopattino e di chi è vittima di un incidente che ad oggi non si può rivalere contro nessuno. Per il momento siamo ai monopattini, poi col mondo delle bici e delle due ruote, un mondo che mi sta particolarmente a cuore e stiamo investendo tanto su piste ciclabili e superstrade ciclabili vere e in sicurezza ragioneremo anche con loro. Però non c’è al momento l’ipotesi di targa e assicurazione”.

Ricordando anche che nei giorni scorsi a Foggia un monopattino ha travolto l’assessore regionale Raffaele Piemontese, Salvini ha aggiunto: “Ho visto. Quello che non è accettabile è che chi finisce vittima di un incidente con un Monopattino – e ripeto non sono più i giocattoli in legno ma sono mezzi che vanno anche a 50 all’ora, ahimè, -non può rivalersi nei confronti di nessuno. Quindi dalle prossime settimane, con la targa, con l’assicurazione e col casco, ripeto che dovrebbe essere già usato oggi, non ci saranno più scuse”.