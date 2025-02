Affonda peschereccio al largo del Gargano, morto il comandante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GARGANO – Tragedia allargo delle coste garganiche, oggi pomeriggio. Un peschereccio della flottiglia di Termoli, il “Normandy“, è affondato durante una battuta di pesca al largo di Lesina.

Il naufragio è avvenuto nel pomeriggio di oggi: il peschereccio stava imbarcando acqua dalla parte del timone e il comandante ha avvisato la Guardia costiera; in un primo momento altri due pescherecci termolesi si sono avvicinati per dare assistenza e scortarlo verso il primo porto utile, ma il Normandy si è capovolto e il comandante, 58enne, è finito in mare e purtroppo è morto. Recuperati gli altri due membri dell’equipaggio. (fonte Termolionline.net) foto velaveneta.it