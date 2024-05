San Severo, sequestrata la giostra. Nove i feriti

E’ stata sequestrata la giostra che ieri, a San Severo, è caduta, per il cedimento di alcuni cavi facendo cadere nove ragazzini che in quel momento erano sopra di essa. La notizia è stata confermata dallo stesso sindaco di San Severo Francesco Miglio che ieri sera subito dopo l’incidente si è recato nella zona dove è stato allestito il Luna Park in occasione della festa patronale.

Nove i ragazzi rimasti feriti eche, al momento del cedimento di alcuni cavi della giostra si trovavano sopra. Due sono stati trasportati all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo: le loro condizioni sono le più gravi per diverse fratture e politraumi causati dalla caduta. Gli altri sette- che hanno riportato lievi ferite – sono stati medicati agli ospedali di San Severo e Foggia.