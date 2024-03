Pestaggi nel carcere di Foggia: 10 della Polizia Penitenziaria ai domiciliari

FOGGIA – I carabinieri di Foggia, supportati in fase esecutiva da personale della Polizia Penitenziaria, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura nei confronti di 10 appartenenti alla Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Foggia, ritenuti a vario titolo responsabili in concorso dei reati aggravati di tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione d’atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Le indagini – condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica dal Nucleo Investigativo dei

Carabinieri di Foggia e da personale della Polizia Penitenziaria – hanno consentito di raccogliere gravi

indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, indiziati di aver partecipato a vario titolo ad un

violento pestaggio, compiuto l’11 agosto 2023 presso quell’istituto carcerario nei confronti di due

detenuti. Contestualmente all’aggressione, due detenuti sarebbero stati inoltre arbitrariamente

sottoposti a misure di rigore non consentite.

Nel corso delle investigazioni sarebbe stata documentata la predisposizione e la sottoscrizione di atti

falsi finalizzati a celare le violenze perpetrate e a impedire che venissero emesse a carico delle

persone offese le diagnosi delle lesioni riportate. Sarebbero state, inoltre, accertate minacce e

promesse di ritorsioni attraverso le quali due indagati avrebbero costretto le vittime a sottoscrivere

falsi verbali di dichiarazioni, in cui fornivano una versione dei fatti smentita dagli esiti delle indagini.