Uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco a Monte Sant’Angelo

Un uomo di 45 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco a Monte Sant’Angelo. Trasportato al pronto soccorso l’uomo è stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ulteriori accertamenti e trattamenti.



Fortunatamente, stando a quanto trapela da fonti sanitarie, il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio stanno ora indagando i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, con il supporto del personale della Sezione Operativa della Compagnia di Manfredonia.