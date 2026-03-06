Monte Sant'Angelo

Uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco a Monte Sant’Angelo

Luca Pernice6 Marzo 2026
Un uomo di 45 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco a Monte Sant’Angelo. Trasportato al pronto soccorso l’uomo è stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ulteriori accertamenti e trattamenti.


Fortunatamente, stando a quanto trapela da fonti sanitarie, il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio stanno ora indagando i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, con il supporto del personale della Sezione Operativa della Compagnia di Manfredonia.

