Aggressione e furti Aggressione a un medico e furti nelle strutture sanitarie: tre arresti

Operazione dei carabinieri



Un medico di base aggredito con un pugno al volto, dispositivi sanitari rubati in ospedale e denaro sottratto dagli spogliatoi di una struttura assistenziale. Sono tre gli episodi che, tra ottobre e novembre, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri in provincia di Foggia, con altrettante persone arrestate.

L'episodio più grave si è verificato a Faeto, dove un medico di base è stato aggredito mentre era in servizio nel poliambulatorio comunale. Erano circa le 8 del mattino quando un uomo di nazionalità straniera, residente nel piccolo centro dei Monti Dauni, si è presentato nella struttura sanitaria. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuto all'assunzione di alcol, avrebbe prima minacciato il professionista e poi lo avrebbe colpito con un pugno al volto per futili motivi.

È stato lo stesso medico a chiedere aiuto ai carabinieri. Quando la pattuglia della Stazione di Faeto è arrivata sul posto, l'aggressore si trovava ancora all'interno dell'ambulatorio, in forte stato di agitazione. Alla vista dei militari avrebbe reagito violentemente, scagliandosi contro di loro nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo, evitando ulteriori conseguenze per le altre persone presenti. L'uomo è stato arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni di un esercente la professione sanitaria. L'arresto è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria.

Altri due interventi hanno invece riguardato furti commessi all'interno di strutture sanitarie del capoluogo dauno.

Il primo risale a ottobre, quando i carabinieri della Compagnia di Foggia sono intervenuti al Policlinico Riuniti, nel reparto di Medicina Riabilitativa, dopo una segnalazione degli addetti alla vigilanza privata. I militari hanno sorpreso un uomo mentre cercava di impossessarsi di diversi dispositivi medici. Durante gli accertamenti è stato trovato in possesso anche di un mazzo di chiavi riconducibile a un armadietto metallico degli spogliatoi. Il materiale è stato recuperato e restituito alla struttura, mentre l'uomo è stato arrestato per furto aggravato e trasferito nel carcere di Foggia.

Il secondo furto è stato scoperto a novembre all'interno di una residenza sociosanitaria assistenziale. Una donna è stata sorpresa dal personale mentre rovistava negli armadietti e tra gli oggetti personali dei dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Foggia San Lorenzo, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile.

La perquisizione ha consentito di recuperare una carta bancomat e del denaro contante sottratti poco prima a un'operatrice sanitaria. La donna aveva con sé anche altre carte di pagamento e una tessera sanitaria risultate rubate in una precedente occasione. Tutti gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Per la sospettata sono scattate le manette con le accuse di furto aggravato e ricettazione, seguite dal trasferimento nella casa circondariale del capoluogo.