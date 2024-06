Foggia, incidente in via Ghandi, morto 25enne

Un giovane di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Ghandi alla periferia di Foggia.

Secondo i primi rilievi della polizia locale la vittima era a bordo di un’automobile condotta da un’altra persona quando per cause da accertare è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, sbattendo violentemente il capo sull’asfalto. Inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo.