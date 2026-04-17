Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Omicidio Carta, lunedì l’autopsia

Si svolgerà lunedì l’autopsia su Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a colpi di pistola in via Caracciolo a Foggia lunedì sera. Un passaggio decisivo per ricostruire con precisione la dinamica del delitto. Nel frattempo, le indagini si concentrano su due elementi: un audio registrato da una telecamera di sorveglianza e un video che riprende un uomo incappucciato in bicicletta pochi istanti prima dell’omicidio. Nell’audio si sentirebbe un acceso diverbio tra la vittima e un’altra persona, seguito da quattro colpi di pistola. Le frasi registrate potrebbero far pensare a un contrasto personale, ma restano da verificare. «Servono riscontri tecnici, a partire da una consulenza fonica», ha spiegato, invece, il procuratore Enrico Infante. Attenzione anche su un video in cui compare un ciclista con il volto coperto, transitato nella zona poco prima degli spari. Un elemento ritenuto rilevante, ma ancora da approfondire. Gli investigatori mantengono aperte più piste, mentre la città attende risposte su un caso che resta, per ora, avvolto nel mistero.