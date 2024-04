Foggia, incidente in A14. Tre feriti

Tre feriti, di cui uno grave, è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle 9 di questa mattina, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nei pressi del casello di Foggia.

Tra i mezzi coinvolti anche due autocarri. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco, ambulanze del 118 e anche l’elisoccorso.



Per permettere le operazioni di soccorso, la polizia autostradale ha temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Foggia Zona Industriale verso Bari. Si registra un chilometro di coda in direzione del capoluogo regionale. Gli automobilisti diretti a Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, potranno rientrare in A14 a Cerignola est, in direzione Bari, dopo aver percorso la viabilità ordinaria