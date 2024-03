Foggia, tragedia della solitudine: donna ritrovata morta in casa

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 70 anni è stato trovato nel tardo pomeriggio in un appartamento in viale di Virgilio, alla periferia di Foggia.

Il corpo è stato trovato da una pattuglia della polizia intervenuta dopo una telefonata al 113 di un’amica che si era detta preoccupata perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Secondo una prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a due mesi fa e la donna sarebbe morta per cause naturali. Sul posto oltre alla polizia anche i Vigili del fuoco.

La donna, stando ad una prima indagine, era un’accumulatrice seriale.

Gli investigatori stanno cercando di rintracciare i familiari della donna.