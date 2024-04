Lucera, tre calciatori aggrediti a Capurso

Alcuni calciatori del Lucera, squadra foggiana che milita nel campionato di Promozione pugliese sarebbero stati aggrediti questo pomeriggio da alcuni calciatori del Capurso, compagine barese.

A denunciarlo è stato lo stesso presidente del Lucera Calcio, Antonio dell’Aquila. “Appena siamo arrivati allo stadio del Capurso dove dovevamo giocare la play off di ritorno – spiega dell’Aquila – siamo stati aggrediti da alcuni tesserati della squadra avversaria. Alcuni nostri calciatori sono stati aggrediti verbalmente mentre due, Davide Gallo e Giuseppe Botticelli, sono stati presi a schiaffi”.

Per Gallo, uno degli elementi più rappresentativi della compagine foggiana è stato necessario l’intervento del 118 che ha medicato il centrocampista che non è riuscito a scendere in campo. Il Lucera Calcio dopo l’episodio ha chiamato i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.