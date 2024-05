San Marco in Lamis, 25enne muore in incidente stradale

Un morto e un ferito: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada provinciale 272 alla periferia di San Marco in Lamis.

La vittima è un giovane di 25 anni di San Marco in Lamis che era in un’automobile con un altro giovane che è rimasto ferito.



I due erano a bordo di una Alfa 174 che, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo violentemente contro un muro. Sul luogo dell’incidente è giunto il personale del 118 ma per il 25enne non c’è stato nulla fare. Sul posto hanno operato i carabinieri e i vigili del fuoco.