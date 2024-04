Incidente a Vieste, muore 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto e una ragazza di 16 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri notte alla periferia di Vieste, nel foggiano.

Il ragazzo era alla guida di una Ford Fiesta, in contrada Defensola, sulla litoranea che collega Vieste a Peschici quando – per cause da accertare – ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un muro di recinzione di un terreno.

I medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla per il 19enne. La ragazza è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul luogo dell’incidente hanno lavorato i Vigili del fuoco e i carabinieri.