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Incidente mortale in A14 nei pressi di San Severo

Incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada Autostrada A14, nel tratto in prossimità del casello di San Severo che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di una donna. Alle 7 di oggi un’autovettura diretta verso sud è finita violentemente contro la cuspide in cemento armato di una deviazione autostradale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, si tratterebbe di un incidente autonomo che ha coinvolto un solo veicolo. A bordo viaggiavano un uomo, un 69enne della provincia di Lecce e una donna di 56 anni.

L’impatto è stato fatale per il conducente, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La passeggera, invece, è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di San Severo per le cure necessarie.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia Autostradale di Foggia, incaricati di effettuare i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’incidente.

