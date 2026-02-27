[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emergenza in Capitanata: assalto allo sportello automatico di Ordona

Ancora un boato nel cuore della notte. Ancora paura. E ancora una volta nel mirino gli uffici postali della provincia di Foggia, ormai diventata epicentro di una vera e propria emergenza criminale.



Intorno alle 4 di oggi, venerdì 27 febbraio, un nuovo assalto ha colpito lo sportello automatico degli uffici postali di Ordona, in provincia di Foggia. Il fatto è avvenuto sulla Strada Comunale 16 del Bosco, dove due violentissime esplosioni hanno squarciato il silenzio, svegliando di soprassalto i residenti della zona.



Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state almeno tre persone, tutte a volto coperto. Il commando, giunto sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata, avrebbe utilizzato la cosiddetta “marmotta”, l’ordigno artigianale ormai tristemente noto nelle cronache locali per far saltare in aria gli sportelli automatici. L’esplosione ha distrutto l’ATM e provocato gravi danni alla struttura dell’edificio.

Un episodio che assume contorni ancora più allarmanti se si considera che lo sportello era stato ripristinato da pochissimo tempo dopo un precedente attacco. Un dettaglio che rende evidente la pressione costante a cui sono sottoposti i presidi bancari e postali del territorio e che alimenta la preoccupazione dei cittadini.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che hanno transennato l’area e avviato le indagini.. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza.