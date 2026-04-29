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Sparatoria a Foggia, c’è un morto

Una violenta sparatoria ha scosso questa mattina la periferia di Foggia, in via Cerignola, lasciando sul terreno una vittima e tre persone ferite. Il bilancio dell’episodio è grave e ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi.



Secondo le prime ricostruzioni, alcuni dei feriti si erano inizialmente dati alla fuga subito dopo il conflitto a fuoco, ma sono stati rintracciati poco dopo e trasferiti negli ospedali di Foggia e di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie. Destano particolare preoccupazione le condizioni di uno dei feriti, giudicate critiche.



Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non viene esclusa quella di un possibile regolamento di conti.