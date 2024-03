Cadavere in un casolare in agro di Ascoli Satriano

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri pomeriggio, in contrada Mezzana nelle campagne di Grande di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.



Il cadavere è stato trovato in un casolare abbandonato.



Saranno svolti accertamenti per comprendere cause del decesso anche se non si esclude cause naturali.