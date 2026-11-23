Arresti a Foggia Mafia e usura, 22 arresti a Foggia

Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro



Una vasta operazione antimafia è in corso dalle prime ore di questa mattina in provincia di Foggia, dove gli uomini della Direzione investigativa antimafia stanno eseguendo 22 misure cautelari nei confronti di persone ritenute appartenenti o vicine alla Società Foggiana. Quattordici indagati sono destinatari di provvedimenti di custodia cautelare in carcere, mentre per altri otto sono stati disposti gli arresti domiciliari. Contestualmente è scattato il sequestro di beni per un valore complessivo superiore ai tre milioni di euro.

Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, un presunto sistema di usura ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso che avrebbe avuto come vittima un imprenditore agricolo della provincia di Foggia. Un meccanismo di prestiti a condizioni capestro, con tassi d'interesse che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero superato addirittura il 2.000 per cento, trasformando i finanziamenti in uno strumento di pressione economica sulla vittima.

Le indagini, avviate nel 2020 e condotte dagli investigatori della DIA di Foggia, avrebbero consentito di ricostruire una serie di operazioni finanziarie illecite e di individuare i presunti responsabili, alcuni dei quali ritenuti organici o contigui alla criminalità organizzata foggiana.

L'operazione rappresenta un nuovo intervento della magistratura e delle forze dell'ordine contro gli interessi economici della Società Foggiana, organizzazione mafiosa radicata nel territorio e da tempo al centro di numerose inchieste giudiziarie.

Imponente il dispositivo messo in campo per l'esecuzione dei provvedimenti. Oltre sessanta operatori della Direzione investigativa antimafia, affiancati da reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono impegnati nelle perquisizioni e nei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria. Gli accertamenti patrimoniali hanno portato all'individuazione di beni e disponibilità economiche per oltre tre milioni di euro, ora oggetto dei provvedimenti di sequestro. Ulteriori particolari sull'inchiesta, sulle modalità con cui sarebbe stato organizzato il sistema usurario e sui collegamenti degli indagati con la criminalità organizzata saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata alle 10.30 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza dei magistrati titolari delle indagini, del procuratore della Repubblica e del direttore della DIA.