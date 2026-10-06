Dalilalaboutiquedelleparole It
Giornalista pubblicista e addetta stampa. Laureata in legge, si specializza in Comunicazione. Cura la comunicazione di eventi e aziende made in Puglia con laboutiquedelleparole.it. Innamorata della sua terra, ama raccontarla.
Vitulano Drugstore Manfredonia, colpaccio Diohan Barbieri: "Non vedo l'ora"
07 agosto 2023 21:14
Confimprese Italia, a Bari il meeting pugliese Mezzogiorno nel Bel Paese. De Martino: "Tempo di confrontarsi su temi fondamentali per il futuro del Sud"
28 febbraio 2023 17:53
Una foggiana vince il Wedding Awards di Matrimonio.com. Luana Giannetta si aggiudica il premio per il settore Partecipazioni
28 febbraio 2023 16:20
A Foggia si parla di farmacologia di genere: l'intervento della professoressa Luigia Trabace
28 febbraio 2023 13:04
Birra dell’Anno 2023, Rebeers (ri)conquista il secondo posto. Medaglia d’argento per Sweetly Blonde e Fovea la originale wheat beer 100% malto di grano duro
26 febbraio 2023 18:04
Anna Maria Annecchino, make up artist foggiana per la 73esima edizione del Festival di Sanremo
14 febbraio 2023 00:48
A Foggia arriva Andrea Cioffi per un workshop intensivo sulla drammaturgia con 'La penna e la spada'
14 febbraio 2023 00:39
Test del rossetto: dimmi che punta hai e ti dirò chi sei
31 gennaio 2023 18:44
Nel cuore di Foggia le Cene di Gusto di Ristoria: il meglio della nostra terra interpretato chef Panniello
31 gennaio 2023 18:06
È del Gargano il Miglior Pastificio Biologico Italiano. Prestigioso premio per il Pastificio Casa Prencipe di Monte Sant'Angelo
22 gennaio 2023 21:28
Lago Luigi Bellofatto: nel cuore della natura il ritrovo prediletto dei pescatori sportivi della Capitanata
22 gennaio 2023 12:48
Ambliopia, a Foggia una campagna di prevenzione per i piccoli alunni dell'Istituto San Giuseppe
17 gennaio 2023 13:30
A Foggia le arance di Matogrosso. Ferrandino: "Un gesto che può fare la differenza"
16 gennaio 2023 14:55
Hems Alidaunia dotato di termocamera. Nuovo primato per l'elisoccorso foggiano
16 gennaio 2023 00:05
Due chiacchiere con Gianmaria Coccoluto, campione italiano di kitesurf
15 gennaio 2023 19:06
Concerto dell'Epifania, appuntamento a San Marco in Lamis al Teatro Giannone
05 gennaio 2023 17:50
Foggia saluta le feste con gli Gnomi di Pupapazza. Calabrese: "Dietro ogni mascotte c'è una storia da raccontare"
05 gennaio 2023 12:36
LA MOSTRA SUGLI ALTERNATIVI DELL'ARTE, OUTSIDERS, L'INCONTINENZA CREATIVA
03 gennaio 2023 20:04
Nota stampa CISL FP Foggia sulla stabilizzazione infermieri
31 dicembre 2022 19:53
Il Leo Club in piazza per offrire un sostegno ai non vedenti: raccolti i fondi per donare il BEL, il Bastone Elettronico Lions
21 dicembre 2022 20:28
A Foggia arriva REF, il primo festival sulla musica elettronica. Al via le donazioni per la borsa di studio intitolata a Luigi Giss
21 dicembre 2022 19:14
“In provincia di Foggia abbiamo stabilizzato oltre 800 persone, operatori sanitari, che hanno lavorato duramente per fronteggiare la pandemia e dare una risposta di sanità a tanti cittadini”
13 dicembre 2022 17:16
Non il solito regalo di Natale. Prenota il tuo percorso olfattivo, l'esperienza unica in Capitanata per la prima volta a Foggia
08 dicembre 2022 10:01
A San Severo la 27e edizione dell'esposizione presepi. Il 17 dicembre la Benedizione di Gesù Bambino
07 dicembre 2022 10:23
Lucera sdogana l'arte degli outsider. In vetrina il talento di persone con disabilità
07 dicembre 2022 10:06
Twentyeight, band foggiana nel contest di Radio DeeJay. Ultimo giorno per votarli
02 dicembre 2022 12:07
Colletta Alimentare, a Foggia raccolti 11mila kg di alimenti. Si continua a donare anche online
01 dicembre 2022 22:58
Foggia decolla ma i taxi danno forfait. Lo sfogo di un visitatore: "Accompagnato in aeroporto alle 5 del mattino da amici"
30 novembre 2022 23:23
Pittori fuori dagli schemi: a Lucera il 3 dicembre la mostra Art Brut - Il bello dell'arte
28 novembre 2022 10:12
Foggia sforna talenti. Il pasticcere Giuseppe Santoro tra i Pastry Chefs in the Worlds
27 novembre 2022 23:41
A Cerignola le dediche sui palloncini per ricordare le donne vittime di violenza
27 novembre 2022 16:43
A Foggia si cena tra sconosciuti. L'idea della Piccola Osteria Innovativa che finalmente riapre i battenti in vista del Natale
25 novembre 2022 18:14
Azienda cerca specialista magazzino edile
24 novembre 2022 18:46
Foggia, cade albero in via Fratelli Biondi
14 novembre 2022 15:36
Viaggio tra i benefici dello shiatsu. Bucci: "Liberarsi da ansia e stress lavorando sui muscoli"
13 novembre 2022 22:29
Drink-Cream, a Foggia l’insolito sodalizio tra un cocktail e un gelato. Una degustazione alternativa che conquista i palati di Capitanata
13 novembre 2022 16:18
Foggia antica rivive nelle foto inedite di Pasquale Rossetti
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Al Dante Alighieri di Cerignola si parla di sport e prevenzione nel primo appuntamento che apre la scuola al territorio
10 novembre 2022 20:12
All'Unifg si parla di servizi alla persona con il Centro Clinico Ipsum
10 novembre 2022 17:20
Viaggio possibile nell’informazione: il futuro del giornalismo. Alla Magna Capitana un dibattito tra giornalisti e magistrati
04 novembre 2022 19:46
Happy Halloween. Il 31 ottobre la cena spettacolo di beneficenza
25 ottobre 2022 20:15
Troia diventa la capitale del fumetto. Terroni Comix fa il pieno con la prima edizione.
14 ottobre 2022 21:11
Grande successo per Castlluzz in Reggae. Sui Monti Dauni la musica di Bob Marley
14 ottobre 2022 19:00
Presentato il primo grande ospite della Festa Patronale di Monte Sant'Angelo
23 settembre 2022 10:03
Castelluccio dei Sauri capitale del reggae. Sui Monti Dauni il primo festival dedicato al genere di Bob Marley
12 settembre 2022 22:10
Il Gargano in barca a vela. Alla scoperta del promontorio a bordo di una deriva
06 settembre 2022 20:16
Puella Apuliae è la prima birra 100% origine Puglia. Il birrificio foggiano Rebeers lancia la nuova birra bianca di Puglia omaggio a Federico II di Svevia. Il debutto a Baia delle Zagare il prossimo 2 settembre
31 agosto 2022 22:40
Offerta di lavoro. Centro studi cerca tutor materie scientifiche
24 agosto 2022 11:00
Sul Gargano spopola il pepper mule. Non il solito cocktail
23 agosto 2022 17:02
Sul Gargano si vola sull'acqua con il flyboard
19 agosto 2022 22:43
Il Gargano è il paradiso dei surfisti
17 agosto 2022 16:49
Puella Apuliae, la nuova birra 100% origine Puglia che rende omaggio a Federico II di Svevia
10 agosto 2022 11:47
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09 agosto 2022 17:58
Il Gargano più segreto? Lo vivi in jeep
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Quel Gargano segreto da scoprire in sella ad un destriero
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Trekking con gli Alpaca, in Basilicata l'unico allevamento del Sud Italia
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Alla scoperta del Gargano su due ruote. I migliori percorsi per gli amanti del cicloturismo
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L'agricoltura romantica: a Foggia apre il campo di lavanda e di girasoli per un'estate all'insegna della natura con Cascina Savino
27 giugno 2022 23:40
CantAssori, torna sul palco il festival inclusivo. La manifestazione canora unica nel suo genere in prima serata al Teatro del Fuoco
28 maggio 2022 10:13
“Mia figlia mi sta sul c***o… e anche io a lei”. Il libro-provocazione di Marilia Castelli che strappa un sorriso alle neo mamme che ne hanno abbastanza del politically correct
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Birra dell’Anno 2022: FOVEA LIGHT conquista l’argento. Solimando: “Un nuovo importante riconoscimento per la gamma Fovea Revolution”
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Viaggio tra i murales: da Foggia alla Provincia alla scoperta della Street Art
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Il 26 aprile 1001 appare la Madonna dell'Incoronata
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Turismo sportivo: la Daunia si conferma meta prediletta
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Lago Salso, un'oasi tutta da scoprire
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