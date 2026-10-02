Cristiana Lenoci
Redattore
Dopo gli studi classici e la laurea in Giurisprudenza, si è specializzata in Giornalismo con il Master biennale promosso dall’Università di Bari con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Ha collaborato per varie testate giornalistiche nazionali e siti tematici, attualmente si occupa di curare l’aspetto della comunicazione e Ufficio stampa per conto di associazioni ed Enti del Terzo Settore.
Competenze
- Studi classici presso Liceo Classico "N. Zingarelli" di Cerignola
- Laurea in Giurisprudenza V.O. conseguita presso l'Università degli Studi di Foggia
- Master biennale in Giornalismo presso l'Università degli Studi di Bari in collaborazione con Ordine dei Giornalisti (pratica giornalistica)
- Responsabile della Comunicazione per progetti riguardanti associazioni e Terzo Settore
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