Dopo gli studi classici e la laurea in Giurisprudenza, si è specializzata in Giornalismo con il Master biennale promosso dall’Università di Bari con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Ha collaborato per varie testate giornalistiche nazionali e siti tematici, attualmente si occupa di curare l’aspetto della comunicazione e Ufficio stampa per conto di associazioni ed Enti del Terzo Settore.