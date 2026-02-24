Giuseppe Nobiletti, sopralluogo presso l’Istituto Roncalli di Manfredonia: “Le nostre scuole hanno bisogno di attenzione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il sopralluogo effettuato questa mattina presso l’Istituto Roncalli di Piazza Europa a Manfredonia su invito del Dirigente Roberto Menga e del prof. Michele Ferosi, il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha riscontrato diverse criticità e problematiche riguardanti lo stato manutentivo dell’edificio scolastico.

“Le nostre scuole hanno bisogno di attenzione- ha dichiarato Giuseppe Nobiletti- e per quanto concerne l’Istituto Roncalli nello specifico, dopo un immediato confronto con la struttura dell’Edilizia Scolastica della Provincia, nonostante l’esiguità delle risorse a nostra disposizione, posso confermare che sono già in corso interventi di manutenzione straordinaria che interessano parti ammalorate della copertura, degli impianti, del sistema di smaltimento delle acque e delle parti murarie interne ed esterne”.

Il Presidente della Provincia di Foggia ha inoltre aggiunto che l’ente sta lavorando per intercettare fondi regionali, ministeriali ed europei con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sismica e l’efficienza energetica.