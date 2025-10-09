Foliage d’autunno: i luoghi da visitare in Capitanata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mutuato dalla lingua inglese, il termine “foliage” è utilizzato nel linguaggio comune per indicare i colori tipici del fogliame nel periodo autunnale. Come si vede spesso nelle foto che circolano sul web, boschi e parchi da Ottobre in poi si riempiono di romantiche sfumature di giallo, arancio, marrone, viola.

Il “foliage”, ossia il mix di colori tipici autunnali che riveste le foglie, deriva dal processo di escursione termica tipica del periodo: piante e alberi vengono soggetti a repentini cambi di temperatura tra le ore del giorno e della notte.

Lo spettacolo naturale delle foglie colorate in autunno si può ammirare non solo nei boschi in montagna, ma anche nei parchi cittadini. Sempre più persone, stanche della vita logorante di città, preferiscono trascorrere il tempo libero a contatto con la natura.

Il turismo del foliage attira sempre nuovi appassionati ogni anno, anche perché il periodo autunnale stimola le gite fuori porta molto più di quello invernale, in cui le temperature sono basse e il clima meno piacevole. I paesaggi del foliage in Gran Bretagna, in Giappone e in Canada sono tra i più suggestivi, ma ve ne sono altrettanti anche qui da noi, in Puglia.

Tra le mete del foliage pugliese c’è la Foresta Umbra, ubicata nel cuore del Gargano. Nel periodo autunnale gli alberi secolari della Foresta offrono ai visitatori uno spettacolo bellissimo: è possibile aderire alle visite guidate oppure percorrere autonomamente i percorsi già segnalati. All’interno della Foresta Umbra ci sono aree attrezzate per la sosta ed il pic-nic. Gli itinerari non sono molto difficili, quindi adatti anche per i bambini.

In Capitanata c’è poi un’altra area naturale suggestiva da visitare e apprezzare particolarmente nel periodo autunnale del “foliage”: come riporta anche il sito Lamia-Puglia.com– il bosco di Faeto, nel territorio dei Monti Dauni, è ricco di tigli, olmi e sorbi le cui foglie si colorano delle tipiche tonalità autunnali.

Per gli appassionati del foliage che non vogliono andare troppo lontano, ma sono più propensi a trovare un luogo vicino a casa, c’è il bosco dell’Incoronata con i suoi maestosi pioppi, frassini ed olmi dalle sfumature così belle da togliere il fiato.