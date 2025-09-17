Cinema

“Cinema in Festa”: la nuova edizione partirà Domenica 21 Settembre

Sono più di 900 le sale cinematografiche aderenti in tutta Italia

Cristiana Lenoci17 Settembre 2025
Il progetto nazionale “Cinema in Festa”, che ha debuttato nel 2022, proseguirà anche nel prossimo anno. Si tratta di un’occasione imperdibile per guardare tutti i film in programmazione ad un prezzo speciale (3,50 euro nei mesi di Giugno e settembre) per la durata di 5 giorni (dalla domenica al giovedì).

Giunto alla settima edizione, promosso da ANEC e ANICA (con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello- Accademia del Cinema Italiano), “Cinema in Festa” si ispira direttamente alla “Fête Du Cinéma” francese.

L’iniziativa comincerà domenica 21 settembre nelle sale aderenti e si concluderà giovedì 25 con le uscite dei film previsti nella settimana.

Qui di seguito le sale aderenti a “Cinema in Festa”nella provincia di Foggia:  

Cerignola  Multisala Corso

Cerignola Roma Teatro Cinema E..

Foggia Cinevillage

Foggia Citta’ Del Cinema

Foggia Laltrocinema

Foggia Sala Farina

S. Giovanni Rotondo Palladino

S. Severo Cicolella

Vico del Gargano Paris della settimana

