Attivi i nuovi ambulatori ginecologici ultraspecialistici a Manfredonia

Grazie alla proficua collaborazione tra il Dott. Antonio Lacerenza, Direttore delle Unità Operative Complesse di Ginecologia e Ostetricia e Direttore incaricato del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASL Foggia, e la Dott.ssa Carmela Fiore, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia, prende ufficialmente il via una nuova organizzazione ambulatoriale dedicata alla salute femminile.

Un’ importante iniziativa dedicata all’ assistenza territoriale che consente alle donne di accedere a prestazioni ginecologiche di alta specializzazione senza spostarsi fuori dalla provincia.

Ambulatori attivi:

• Sterilità

• Endometriosi

• Fibromi uterini

• Arruolamento per chirurgia ginecologica preventiva

• Ginecologia e ostetricia per donne migranti e potenziali vittime di tratta

• Screening di II livello del cervico carcinoma

• Ecografia morfologica

• Test combinato del primo trimestre

Le prestazioni sono già prenotabili presso le casse CUP, con l’indicazione specifica della patologia per cui si richiede la visita.

L’attivazione rientra nel piano strategico di ASL Foggia per il rafforzamento dell’offerta sanitaria, con particolare attenzione a prossimità, appropriatezza e umanizzazione delle cure.