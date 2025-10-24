Santiago Visentin non giocherà più nell’Audace Cerignola
Il difensore argentino dovrà scontare la pena definitiva di 6 anni di reclusione per un reato sessuale
L’Audace Cerignola dovrà rinunciare per il resto della stagione alle prestazioni calcistiche del difensore Santiago Visentin.
Il 26enne argentino, uno dei giocatori più apprezzati della formazione gialloblù, è stato condannato dalla Suprema Corte di Cassazione alla pena definitiva di sei anni per un reato di violenza sessuale di gruppo.
Santiago Visentin durante il procedimento penale intrapreso nei suoi confronti, aveva sempre dichiarato di essere innocente, confidando nella possibilità di ottenere un’assoluzione.
La battaglia legale dell’argentino è terminata con la sentenza definitiva emessa nell’ultimo grado di giudizio.
I fatti a lui contestati risalgono a Gennaio del 2020, quando il giocatore si trovava nella Virtus Verona in serie C.
Una studentessa veronese, ventenne, aveva denunciato di essere stata condotta da uno dei giocatori, suo compagno di scuola, in un appartamento dove erano presenti altri quattro calciatori. Qui, dopo averla fatta ubriacare, i giovani l’hanno costretta a subire rapporti sessuali non consenzienti.