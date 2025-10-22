La panchina di Mister Maiuri non si tocca: l’Audace Cerignola reagisce alla crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ferita, ma non ancora morta. E’ così che potremmo la squadra di Mister Maiuri, che nei giorni successivi alla pesante sconfitta con la Cavese allo Stadio Monterisi, dopo una doverosa pausa di riflessione, si è messa subito al lavoro per riprendere le fila di un Campionato difficile e complicato sotto tanti punti di vista. La panchina è salva: Maiuri resterà alla guida dell’Audace Cerignola.

Il lavoro svolto dall’allenatore con i ragazzi sino ad oggi non è stato messo in discussione, nonostante le tre sconfitte consecutive che pesano in questa fase importante del Campionato. Da queste, con umiltà, si può e si deve ricominciare per guardare al riscatto nel prossimo futuro.

Cosa ne sarà invece del Ds Elio Di Toro, “anima” della squadra gialloblù? La società deciderà nei prossimi giorni. Una cosa è certa: la posizione di Di Toro non è legata a quella del tecnico Maiuri, a cui è stata rinnovata la fiducia.

Quindi potrebbe ben succedere che la strada del Cerignola e del Ds si dividano dopo lunghi anni vissuti insieme, a condividere successi, sconfitte, ma soprattutto obiettivi ambiziosi.