ASL Foggia, “Abusi e maltrattamenti sulle donne”: convegno a San Marco in Lamis

Focus sulla violenza ai danni delle donne e dei loro bambini, domani, 2 ottobre 2025, con inizio alle ore 9, nell’auditorium del Santuario San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis. Il convegno dal titolo “Abusi e maltrattamenti sulle donne” è organizzato da ASL Foggia nell’ambito dei percorsi di formazione aziendali rivolti agli operatori sanitari, in collaborazione con Regione Puglia, Ambito Territoriale San Marco in Lamis, Ordine degli Assistenti Sociali, Cooperativa Da Donna a Donna e FIDAPA-Federazione Italiana Donne, Arti, Professione e Affari.

OBIETTIVO DEL CORSO

Al centro del corso, la gestione del femminile declinata partendo dall’evoluzione del ruolo della donna nel contesto di coppia, agli effetti che la pandemia da COVID-19 ha prodotto nella società. Saranno condivise, proposte e discusse possibili linee di intervento al fine di introdurre e acquisire nuove prospettive per un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) che tenga conto delle integrazioni nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e nei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Il personale ospedaliero formato si farà carico di facilitare gli incontri della donna con gli operatori esterni al Presidio Ospedaliero, ai quali spetta il compito di garantire continuità nella presa in carico.

VIOLENZE DOMESTICHE

“Le donne che subiscono violenza domestica – dichiara la Dott.ssa Carolina Villani, Assistente Sociale coordinatrice del Distretto Socio Sanitario di San Severo-San Marco in Lamis e Responsabile scientifico del convegno – vengono private della loro dignità e con il passare del tempo la loro qualità di vita diminuisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza di genere come una problematica di salute pubblica mondiale e a tal fine – prosegue – il Ministero della Salute, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha approntato un Piano Strategico seguendo i principi della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 (ratificata in Italia con Legge 77/2013), articolati su 4 assi: prevenzione, protezione e sostegno, perseguimento dei colpevoli (le cosiddette 3P), insieme all’asse trasversale delle Politiche Integrate”.

IL PROGRAMMA

Porteranno i saluti:

Avv. Raffaele Piemontese, Assessore alla Sanità della Regione Puglia,

Dott. Michele Merla, Sindaco di San Marco in Lamis.

Dott. Antonio Nigri – Direttore Generale di ASL Foggia,

Dott.ssa Mara Masullo, Direttrice Saniraria ASL Foggia,

Dott. Michele Ciavarella, Direttore Distretto Socio Sanitario San Marco in Lamis,

Dott. Fiorentino Massimiliano Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CROAS) Puglia,

Dott.ssa Mariella Romano, Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

9:30 “Direzione medica di presidio nella violenza sulle donne (PDTA in ambito ospedaliero)”, Dott. Francesco Gambarelli, Direttore Medico facente funzioni del Presidio Ospedaliero di San Severo

9:50 “Esempio di violenza sulle donne in Pronto Soccorso”, Dott. Nicola Grifa Direttore Medico facente funzione di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza de Presidio Ospedaliero San Severo

10:10 “Intervento di supporto: la comunicazione sanitario-paziente in caso di violenza”, Dott. Angelo de Giorgi Direttore della Struttura Complessa Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero di San Severo

10:30 “Le donne e il ginecologo… le parole non dette o difficili da dire”, Dott. Antonio Lacerenza, Direttore della Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Severo

10:50 “Leggere oltre le parole”, Dott.ssa Donatella Mescia Medico di Medicina Generale

11:00 Pausa “Procedure di analisi di laboratorio in indagine di violenza di genere”, Dott. Bonifacio D’Amico Dirigente Biologo Patologia clinica del Presidio Ospedaliero San Severo

11:50 “Gestire e accompagnare sul territorio la rete dei servizi”, Dott. Costanzo Cascavilla Presidente del Consorzio di Funzioni e Servizi per l’Integrazione Sociale

12:10 “Analisi sociale”, Dott. Riccardo Chiariello, Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione (CROAS) Puglia

12.30 “Centri Antiviolenza, dalla presa in carico alla gestione delle emergenze”. Dott.ssa Francesca Vecera di Impegno Donna, responsabile del CAV del Distretto Socio Sanitario di San Marco in Lamis

12.50 “Modalità operative e di intervento d’urgenza nella denuncia di violenza”, Maresciallo maggiore Matteo Belvito, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Marco in Lamis

13:10 Pausa

Moderatrice: Dott.ssa Ines del Vicario, psicologa e psicoterapeuta

14:50 “La lesione psicologica”, Dott. Basilio Fiorentino Psicologo del consultorio Familiare di San Giovanni Rotondo

15:10 “La mia non è una famiglia da pubblicità”, Dott.ssa Lucia Russi del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (S.N.P.I.A) di San Severo e Dott.ssa Sara Mascolo Psicologa S.N.P.I.A. San Severo

15:30 “La difficoltà della tutela sanitaria tra adempimenti e mancata formazione”, Dott. Giuseppe Russi, Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di ASL Foggia

15:50 Maria, moglie e madre di Fra Stefano De Luca O.F.M

16:00 Questionari di valutazione e apprendimento