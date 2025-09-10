Bianca Balti testimonial di una campagna internazionale sul cancro ovarico: “Potrebbero essere i miei ultimi giorni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel settembre del 2024 Bianca Balti, splendida modella che ha calcato le passerelle di tutto il mondo, ha ricevuto una diagnosi del tutto inaspettata che da allora- per l’esattezza un anno- ha cambiato la sua esistenza: carcinoma ovarico al terzo stadio.

A causa della scoperta della mutazione genetica BRCA1 (e della conseguente familiarità con determinate forme tumorali) la modella aveva subito una mastectomia preventiva. Il tumore ovarico è arrivato prima che lei optasse anche per rimozione delle ovaie.

Ad un anno dalla terribile diagnosi, Bianca Balti ha deciso di partecipare attivamente ad una campagna globale di informazione e sensibilizzazione “Ovaries. Talk About Them 2025”.

Insieme ai testimonial della campagna, la Balti ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica per la prevenzione e l’individuazione precoce di questa forma tumorale.

In un’intervista rilasciata di recente, ha dichiarato: “Potrebbero essere i miei ultimi giorni, non li sprecherò. Quando sei così vicina alla morte diciamo che apprezzi molto ciò che è veramente importante”.

Tali dichiarazioni hanno suscitato qualche preoccupazione circa lo stato di salute attuale della splendida modella, che qualche tempo fa aveva pubblicato le foto in cui mostrava felice la ricrescita dei suoi capelli.