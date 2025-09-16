ASL Foggia, Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia: collaudato il primo tavolo radiologico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Collaudato e consegnato oggi il primo dei due nuovi tavoli radiologici acquistati da ASL Foggia per il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia e posizionato al pian terreno, in prossimità del Pronto Soccorso. Una scelta strategica, che consente una maggiore integrazione con le attività di emergenza-urgenza e garantisce tempi di intervento più rapidi nei casi critici.

FINANZIAMENTO

L’investimento complessivo, circa 492mila euro, è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per garantire una diagnostica per immagini moderna e efficiente. La consegna del secondo tavolo radiologico, sistemato al piano interrato, nei locali dell’ex mensa, oggetto di ristrutturazione per ospitare la nuova ala di Radiologia, è prevista per la prossima settimana.

DANNEGGIAMENTI IN SALA OPERATORIA E DENUNCIA

Nonostante l’importante operazione di rinnovamento in corso e l’impegno quotidiano per garantire servizi alla collettività, nella giornata di ieri, nel blocco operatorio e’ stato accertato il danneggiamento di alcune attrezzature.

“ASL Foggia – dichiara il Direttore Generale Antonio Nigri -condanna con fermezza episodi di questo tipo. Azioni vili, inaccettabili, che pregiudicano il diritto alla salute e alle cure dei cittadini. Colpire un Presidio Ospedaliero, vuol dire colpire una comunità intera. È un atto che non può e non deve essere sottovalutato: non solo ha provocato danni materiali adapparecchiature sanitarie di primaria importanza, ma ha anche tentato di minare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico. ASL Foggia – conclude Nigri – continuerà con determinazione e responsabilità a garantire assistenza, sicurezza e innovazione anche di fronte a tentativi di ostacolare il nostro lavoro. La tutela della salute della comunità resta la nostra priorità”.