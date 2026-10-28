New Instagram Instagram da social a piattaforma: arriva “Features”

Il modello non è più Tik Tok, ma Netflix: i dettagli

Si posta di meno, ma si trascorre più tempo dentro l'app. È il paradosso di Instagram del 2026: meno social che mai, più piattaforma che mai. Ora è arrivato l'ultimo tassello. Adam Mosseri, il capo di Instagram, lo ha ammesso in un video insieme a Tessa Lyons, vicepresidente prodotto. Per anni aveva detto che i video lunghi avrebbero distrutto Instagram, che avrebbero ucciso le interazioni tra amici. Ora ha cambiato idea. Instagram sta testando Features.

Di cosa si tratta? Della possibilità per i creator di caricare video orizzontali lunghi fino a 90 minuti. Non più Reels da 90 secondi. Ma podcast interi, interviste, special comici, vlog. Reels non sparirà — diventerà il trailer. Features sarà il film.

L'esempio che fanno è perfetto per capire la strategia. Oggi Instagram è il più grande distributore di trailer involontari del web: girano migliaia di clip tagliate da podcast e video YouTube. Vedi 30 secondi, ti incuriosisci e vai su un'altra app per vedere il resto. Instagram vuole chiudere quel rubinetto. Vuole che tu non debba più uscire.

È una dichiarazione di guerra su due fronti. Da un lato a YouTube, perché per la prima volta Instagram punta davvero sul video lungo e orizzontale. Dall'altro a Netflix, perché l'idea è quella descritta dalla stessa Lyons: scopri una clip sul telefono al mattino, la sera apri Instagram sulla TV e l'algoritmo ti dice "vuoi continuare a guardare?".

E qui si capisce la metamorfosi. Instagram non ti chiede più "cosa stai facendo con i tuoi amici?". Ti chiede "cosa vuoi guardare stasera?".

I Carousel hanno aumentato le interazioni, i Reels hanno mangiato il nostro tempo, i profili grandi hanno iniziato a produrre video con una qualità televisiva. Noi abbiamo smesso di essere la fonte del contenuto. Siamo diventati il pubblico.

Il feed dei tuoi amici è ormai un residuo archeologico, sepolto sotto quattro livelli di contenuti consigliati. Quello che vedi non viene più dalla tua rete sociale. Viene da una rete editoriale.

Instagram non è più il posto dove racconti la tua vacanza. È il posto dove guardi quella degli altri, montata come un documentario.

E con Features, il cerchio si chiude.