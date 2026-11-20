Crisi dei bar, l’allarme tocca anche la Capitanata: chiusi 140 locali in sei anni

Resistono le abitudini dei clienti, ma le associazioni di categoria chiedono tutele per i presidi di prossimità.

La crisi strutturale che sta ridisegnando la mappa dei pubblici esercizi italiani non risparmia la Capitanata.

Se a livello nazionale i dati diffusi da FIPE-Confcommercio segnalano la scomparsa di 21.741 bar tra il 2019 e il 2025, anche in provincia di Foggia il comparto accusa il colpo: secondo le rilevazioni di Confesercenti Puglia, negli ultimi sei anni nel Foggiano hanno chiuso definitivamente i battenti 140 bar, inserendosi in un più ampio fenomeno di desertificazione commerciale che ha portato alla perdita complessiva di oltre 1.300 attività sul territorio.

Un presidio sociale a rischio nei centri della Capitanata



In un territorio vasto e frammentato come quello foggiano – che spazia dai grandi centri come il capoluogo, Cerignola, Manfredonia e San Severo fino ai piccoli comuni dei Monti Dauni e del Gargano – la chiusura di un bar ha un impatto che va ben oltre il bilancio economico. In molti quartieri periferici e nei borghi dell'entroterra, il bar rappresenta infatti l’ultimo luogo di aggregazione quotidiana e un vero e proprio presidio sociale.

A mettere in ginocchio gli esercenti locali sono le stesse criticità registrate nel resto d'Italia: l'impennata dei costi dell'energia, i rincari delle materie prime (dal caffè alle forniture di pasticceria) e il peso degli affitti, a fronte di una capacità di spesa delle famiglie ancora frenata. Eppure, il legame con il rito della colazione al banco e dell'aperitivo resta fortissimo. L'indagine SWG presentata in occasione del primo Forum del Bar italiano (svoltosi lo scorso 17 novembre) conferma che il 72% dei cittadini frequenta il bar almeno una volta a settimana, il 26% ogni giorno e il 67% ha un locale di fiducia.

Il futuro del settore: qualità, incentivi e identità



Per invertire la rotta, le rappresentanze di categoria – tra cui la sezione provinciale di FIPE Confcommercio Foggia – puntano su una doppia strategia: da un lato la richiesta di sostegni pubblici e politiche fiscali mirate per salvaguardare le attività di vicinato; dall'altro un salto di qualità nell'offerta e nei servizi per intercettare i nuovi stili di consumo, soprattutto tra i più giovani.

In quest'ottica si inserisce anche la proposta lanciata al Forum da Andrea Illy: istituire un disciplinare nazionale e un simbolo riconoscibile (sul modello della "T" dei tabacchi) per tutelare l'autenticità del bar italiano, difendendo un patrimonio culturale ed economico fondamentale anche per le comunità della Capitanata.