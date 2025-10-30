L’Audace Cerignola trova il riscatto in Coppa Italia: 2-1 contro il Casarano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci sono partite che partono con il “piede giusto”, e questa per l’Audace Cerignola è stata sicuramente azzeccata sin dal primo minuto di gioco. La Coppa Italia di serie C, con la gara contro il Casarano terminata ieri per 2-1 a favore degli ofantini, ha rappresentato per la squadra di Maiuri (reduce da una striscia di risultati negativi) un vero e proprio riscatto. Un punto da cui ripartire con maggiore slancio in vista di futuri obiettivi.

E come l’Araba Fenice rinasce dalle proprie ceneri, così l’Audace Cerignola ha ripreso in mano la propria storia e sta provando a scrivere nuovi capitoli con tenacia, determinazione e fiducia.

Al 42° minuto la rete di Gambale ha sbloccato una partita cominciata decisamente bene. Dopo soli tre minuti, al 45°, il gol di Zak Ruggiero suggella un risultato pieno, intaccato solo dalla rete del Casarano, messa a segno da Zanaboni durante il recupero.

Una squadra fresca, veloce, carica. E’ sembrata così anche ai tifosi presenti al Monterisi la squadra schierata in campo da Maiuri, che si è avvalso delle ottime prestazioni di Parlato in difesa e Ballabile al centrocampo.

In porta ha fatto il suo esordio il portiere Iliev al posto di Greco. E’ stata una partita memorabile per Zak Ruggiero, che non solo ha segnato un gol, ma ha avuto anche maggiore spazio in campo come merita. Tra i migliori della partita Cretella e Gambale, autore della rete che ha rotto il ghiaccio per i gialloblù.

Sabato 01 Novembre al Monterisi arriva l’Atalanta U23 per la dodicesima giornata di Campionato, mentre nel prossimo turno di Coppa Italia l’Audace Cerignola dovrà vedersela con il Potenza.