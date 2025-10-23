Comune di Foggia: 26 nuove assunzioni in arrivo, bando aperto fino al 31 ottobre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune di Foggia ha indetto un bando per 26 assunzioni a tempo pieno e indeterminato: l’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare i servizi comunali e dare impulso all’occupazione in città. Le candidature devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a cittadini italiani oppure stranieri con requisiti specifici, in possesso di titolo di studio richiesto per i profili selezionati e di requisiti generali di legge (età, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici). Saranno valutati curriculum, titoli e, nei casi previsti, una prova scritta o orale.

I profili richiesti

Le figure professionali da assumere toccheranno diversi ambiti: amministrativo, tecnico, polizia municipale, servizi sociali, manutenzione, ICT e altri settori strategici. Le schede complete dei profili (requisiti, mansioni, punteggi, modalità di selezione) sono reperibili sul sito istituzionale del Comune.

Modalità di partecipazione

La domanda deve essere compilata su modulo ufficiale disponibile online o presso gli uffici del Comune.

Occorre allegare documentazione: curriculum, titolo di studio, eventuali certificazioni, documento d’identità.

Tutto deve essere inviato entro e non oltre il 31 ottobre 2025, tramite modalità indicate nel bando (PEC, raccomandata, consegna a mano).

Importanza del bando

Si tratta di un’occasione significativa per rilanciare l’amministrazione locale, potenziare i servizi ai cittadini e dare risposta al problema della disoccupazione. Per molti giovani e operatori già sul territorio, questa selezione può diventare una concreta possibilità di stabilità professionale.