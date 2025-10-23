Comune di Foggia: 26 nuove assunzioni in arrivo, bando aperto fino al 31 ottobre

Il Comune di Foggia ha indetto un bando per 26 assunzioni a tempo pieno e indeterminato: l’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare i servizi comunali e dare impulso all’occupazione in città. Le candidature devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025.
Chi può partecipare
Il bando è rivolto a cittadini italiani oppure stranieri con requisiti specifici, in possesso di titolo di studio richiesto per i profili selezionati e di requisiti generali di legge (età, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici). Saranno valutati curriculum, titoli e, nei casi previsti, una prova scritta o orale.
I profili richiesti
Le figure professionali da assumere toccheranno diversi ambiti: amministrativo, tecnico, polizia municipale, servizi sociali, manutenzione, ICT e altri settori strategici. Le schede complete dei profili (requisiti, mansioni, punteggi, modalità di selezione) sono reperibili sul sito istituzionale del Comune.
Modalità di partecipazione
- La domanda deve essere compilata su modulo ufficiale disponibile online o presso gli uffici del Comune.
- Occorre allegare documentazione: curriculum, titolo di studio, eventuali certificazioni, documento d’identità.
- Tutto deve essere inviato entro e non oltre il 31 ottobre 2025, tramite modalità indicate nel bando (PEC, raccomandata, consegna a mano).
Importanza del bando
Si tratta di un’occasione significativa per rilanciare l’amministrazione locale, potenziare i servizi ai cittadini e dare risposta al problema della disoccupazione. Per molti giovani e operatori già sul territorio, questa selezione può diventare una concreta possibilità di stabilità professionale.