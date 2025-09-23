La street artist Zabou a Manfredonia per un murale dedicato ad Enrico Berlinguer

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comitato “Berlinguer tra noi” di Manfredonia, con il patrocinio di Associazione Enrico Berlinguer, Fondazione Enrico Berlinguer, Associazione culturale “E. Berlinguer” e Fondazione Gramsci, ha commissionato un murale da realizzare a Manfredonia e dedicato interamente dedicato ad Enrico Berlinguer, leader politico simbolo di passione civile ed onestà.

A realizzare l’opera muraria sarà Zabou, artista francese tra le più apprezzate nel mondo della street art.

L’artista comincerà a lavorare il 24 Settembre per realizzare il murale che-si spera-possa rappresentare per gli abitanti di Manfredonia non solo un’opera artistica, ma un omaggio ai valori universali che Berlinguer incarnava nella sua persona.

E’ possibile ammirare murales di Zabou anche a Stornara e Cerignola.