Giornate FAI Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti

Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti

Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti

Dal 23 al 28 novembre 2026 le classi scolastiche di ogni ordine e grado potranno scoprire alcuni luoghi simbolo della storia di Manfredonia guidate dagli stessi ragazzi in veste di ciceroni.

Tornano anche quest'anno a Manfredonia le Giornate FAI per le Scuole, l'iniziativa che porta le classi alla scoperta del patrimonio storico e artistico del territorio. Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 saranno aperti alle scuole alcuni luoghi di particolare rilievo per la memoria della città.

Nelle mattine del 23, 25, 27 e 28 novembre saranno aperte le chiese di Santa Chiara e San Francesco, accessibili alle classi che si sono prenotate. A fare da ciceroni saranno le studentesse e gli studenti del liceo artistico dell'IISS "Roncalli – Rotundi – Fermi – Euclide", mentre le classi seconde dell'Istituto Comprensivo "Mozzillo – De Sanctis" illustreranno invece i preziosi beni artistici della Cattedrale San Lorenzo Maiorano e della Fontana Piscitelli

La Chiesa di Santa Chiara è anche candidata all’iniziativa del FAI “ Luogo del Cuore” per la quale si stanno raccogliendo le sottoscrizioni on line sul sito de FAI oppure firmando l’apposito modulo presso le librerie Mondadori e Ubik di Manfredonia.

Il 26 e il 27 novembre, dalle 16:30 alle 19:30, sarà aperta al pubblico e visitabile con la guida delle studentesse e degli studenti del liceo "Galilei – Moro", che faranno da ciceroni.

Le Giornate FAI per le Scuole fanno parte delle grandi campagne nazionali del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese.

«Si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si conosce»: è l'idea da cui è nato il FAI, ed è il senso profondo di queste giornate. Il rispetto per il patrimonio comincia dalla conoscenza, e la conoscenza comincia tra i banchi di scuola. Quando sono i ragazzi a raccontare la propria città, la storia smette di essere una lezione e diventa un'esperienza condivisa, che unisce generazioni diverse e rafforza il senso di appartenenza.

Un ringraziamento va a docenti, studenti, volontari e a tutte le istituzioni coinvolte, con l'auspicio che la collaborazione tra società civile e istituzioni continui a crescere, sempre più fruttuosa, a beneficio della comunità.

Per prenotare le visite mattutine potete rivolgervi direttamente alle scuole interessate. Mentre per le visite pomeridiane alla chiesa di Santa Chiara non c’è bisogno di prenotazione, la prima visita parte alle ore 16:30 e poi a seguire ogni trenta minuti.

Delegazione FAI di FOGGIA