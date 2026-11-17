Santa Cecilia A Manfredonia festa di Santa Cecilia, patrona della musica

Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia è lieto di invitare tutta la cittadinanza a celebrare insieme la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.

Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia è lieto di invitare tutta la cittadinanza a celebrare insieme la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.

Domenica 22 novembre

Ore 18:30

Chiesa di Santa Maria del Carmine

Sarà celebrata la Santa Messa in onore della nostra amata Santa Cecilia.

Al termine della celebrazione, il Concerto Bandistico sfilerà per le vie della città, portando nelle strade di Manfredonia le note, la passione e la tradizione della musica bandistica.

Un momento di fede, musica e condivisione per rendere omaggio a Santa Cecilia e a tutti coloro che, con dedizione e amore, fanno della musica una ragione di vita.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme!