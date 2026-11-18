Al cinema
Cinema San Michele di Manfredonia, arriva Scrooge
Scrooge e gli spiriti del Natale al Cinema San Michele
A cura di Ilsipontino
18 novembre 2026 06:52
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
SCROOGE E GLI SPIRITI DEL NATALEProgrammazioneVenerdi 20 novembre ore 18:30 e ore 20:45 Sabato 21 novembre ore 18:30 e ore 20:45 Domenica 22 novembre ore 19:15 e ore 21:15 Lunedi 23 novembre ore 18:30 e ore 20:45 Martedì 24 novembre ore 18:30 e ore 20:45 Mercoledì 25 novembre ore 18:30 e ore 20:45
IL GATTO COL CAPPELLOULTIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONEDomenica 22 novembre ore 17:00